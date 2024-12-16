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Микаэла Шиффрин перенесла операцию после травмы живота

Микаэла Шиффрин перенесла операцию после травмы живота
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин перенесла операцию после резаной травмы живота. Медицинское вмешательство состояло из промывания раны и наложения швов и дренажа. Об этом она сообщила в соцсетях.

В конце ноября Шиффрин столкнулась с препятствием во время прохождения дистанции в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).

«Оказалось, у меня была небольшая полость глубже раневого канала, которая была заполнена старой гематомой и не дренировалась должным образом», — написала Шиффрин.

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