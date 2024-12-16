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Эмиль Иверсен: не списываю Йоханнеса Клебо со счетов в дистанционных гонках

Эмиль Иверсен: не списываю Йоханнеса Клебо со счетов в дистанционных гонках
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, четырёхкратный чемпион мира, прокомментировал своё выступление в гонке с раздельного старта в Давосе (Швейцария) и оценил уровень Йоханнеса Клебо в дистанционных гонках.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1

«Думаю, Йоханнесу (Клебо) это не нравится, но он и здесь пробежал три гонки, так что… Ему предстоит поработать над тем, чтобы догнать Нюэнгета. В этом нет никаких сомнений, это видно. Но я пока не списываю Йоханнеса со счетов в дистанционной гонке.

В моём исполнении было не лучшее, что я мог сделать, но это огромный прогресс, очень большой. Я почти тронут. Прошло много времени, я очень много работал и очень старался. Хочу развиваться», — приводит слова Иверсена VG.

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