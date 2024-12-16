Эмиль Иверсен: не списываю Йоханнеса Клебо со счетов в дистанционных гонках

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, четырёхкратный чемпион мира, прокомментировал своё выступление в гонке с раздельного старта в Давосе (Швейцария) и оценил уровень Йоханнеса Клебо в дистанционных гонках.

«Думаю, Йоханнесу (Клебо) это не нравится, но он и здесь пробежал три гонки, так что… Ему предстоит поработать над тем, чтобы догнать Нюэнгета. В этом нет никаких сомнений, это видно. Но я пока не списываю Йоханнеса со счетов в дистанционной гонке.

В моём исполнении было не лучшее, что я мог сделать, но это огромный прогресс, очень большой. Я почти тронут. Прошло много времени, я очень много работал и очень старался. Хочу развиваться», — приводит слова Иверсена VG.