Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг не исключила выступления на «Тур де Ски» — 2024/2025, который пройдёт с 28 декабря по 5 января. После третьего места в гонке с раздельного старта в швейцарском Давосе спортсменка считает, что ей недостаточно гоночной практики.

«Чувствую, что мне нужно больше соревновательной практики. Мне ещё предстоит выйти на максимальные скорости, и ничего не даёт лучшей подготовки, чем соревнования. На самом деле не знаю, какой у меня план. Я ещё подумаю и обсужу это с тренерами. От конца «Тура» до старта чемпионата мира почти два месяца. Времени достаточно для восстановления. Надо всё взвесить», — приводит слова Йохауг VG.

Отметим, что ранее Йохауг утверждала, что «гарантированно» не выступит на «Тур де Ски».