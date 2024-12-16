Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг сообщила, что её вырвало во время разделки на 20 км на этапе в Давосе

Терезе Йохауг сообщила, что её вырвало во время разделки на 20 км на этапе в Давосе
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ощущениями после выступления в 20-километровой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
1:02:38.4
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+10.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+13.5

«Это была тяжёлая гонка, я давно не поднималась на такую высоту. Возможно, я немного переборщила со скоростью на старте. Забегая в тот подъём последний раз, я чувствовала такую тошноту, что меня вырвало. Я выложилась полностью. Мне кажется, такого никогда ещё не случалось, так что это о чём-то говорит», — приводит слова лыжницы NRK.

36-летняя Йохауг заняла третье место в разделке на этапе в Давосе. Победу в гонке одержала её соотечественница Астрид Эйре Слинн.

Материалы по теме
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android