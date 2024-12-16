Терезе Йохауг сообщила, что её вырвало во время разделки на 20 км на этапе в Давосе
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ощущениями после выступления в 20-километровой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
1:02:38.4
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+10.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+13.5
«Это была тяжёлая гонка, я давно не поднималась на такую высоту. Возможно, я немного переборщила со скоростью на старте. Забегая в тот подъём последний раз, я чувствовала такую тошноту, что меня вырвало. Я выложилась полностью. Мне кажется, такого никогда ещё не случалось, так что это о чём-то говорит», — приводит слова лыжницы NRK.
36-летняя Йохауг заняла третье место в разделке на этапе в Давосе. Победу в гонке одержала её соотечественница Астрид Эйре Слинн.
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