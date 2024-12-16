Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«На втором месте неинтересно». Ийво Нисканен пообещал улучшить результаты на ЧМ-2025

«На втором месте неинтересно». Ийво Нисканен пообещал улучшить результаты на ЧМ-2025
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен поделился впечатлениями после выступления в 20-километровой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1

«Надеюсь, теперь норвежцы счастливы. В Тронхейме (на чемпионате мира — 2025. — Прим. «Чемпионата») я стараюсь сделать всё намного лучше; быть на втором месте неинтересно», — приводит слова лыжника NRK.

32-летний Нисканен перед разделкой в Давосе обещал испортить настроение норвежским лыжникам перед Рождеством. Он занял второе место в 20-километровой гонке, а победу одержал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Материалы по теме
«Слишком просто». Ийво Нисканен раскритиковал сложность трассы на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android