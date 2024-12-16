«На втором месте неинтересно». Ийво Нисканен пообещал улучшить результаты на ЧМ-2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен поделился впечатлениями после выступления в 20-километровой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1
«Надеюсь, теперь норвежцы счастливы. В Тронхейме (на чемпионате мира — 2025. — Прим. «Чемпионата») я стараюсь сделать всё намного лучше; быть на втором месте неинтересно», — приводит слова лыжника NRK.
32-летний Нисканен перед разделкой в Давосе обещал испортить настроение норвежским лыжникам перед Рождеством. Он занял второе место в 20-километровой гонке, а победу одержал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
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