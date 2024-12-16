«На втором месте неинтересно». Ийво Нисканен пообещал улучшить результаты на ЧМ-2025

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен поделился впечатлениями после выступления в 20-километровой гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария).

«Надеюсь, теперь норвежцы счастливы. В Тронхейме (на чемпионате мира — 2025. — Прим. «Чемпионата») я стараюсь сделать всё намного лучше; быть на втором месте неинтересно», — приводит слова лыжника NRK.

32-летний Нисканен перед разделкой в Давосе обещал испортить настроение норвежским лыжникам перед Рождеством. Он занял второе место в 20-километровой гонке, а победу одержал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.