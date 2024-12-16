«Вяльбе подключилась». Вице‑президент Федерации лыжных гонок Коми — о помощи Сметаниной

Вице‑президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Алексей Филиппов ответил на вопрос об оказании помощи с лечением олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, которая находится в реанимации после обширного инсульта.

— В вашей федерации готовы оказать всю необходимую помощь для восстановления?

— Да, Елена Валерьевна (Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата») подключилась. Сейчас остаётся только молиться и желать здоровья, — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

72-летняя Сметанина подключена к аппарату ИВЛ и находится в тяжёлом состоянии. Она одна из самых титулованных лыжниц в истории, первая спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.