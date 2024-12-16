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Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы — источник

Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы — источник
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Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, состояние знаменитой лыжницы не улучшается после перенесенного инсульта. Было принято решение ввести её в состояние медикаментозной комы.

В субботу, 14 декабря, стало известно, что Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесённого инсульта.

72-летняя Сметанина — четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам, одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая спортсменка, выигравшая 10 медалей на зимних Олимпиадах.

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