Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы — источник

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, состояние знаменитой лыжницы не улучшается после перенесенного инсульта. Было принято решение ввести её в состояние медикаментозной комы.

В субботу, 14 декабря, стало известно, что Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесённого инсульта.

72-летняя Сметанина — четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам, одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая спортсменка, выигравшая 10 медалей на зимних Олимпиадах.