Отец Большунова — о состоянии сына: он попал в ковид, и болезнь за болезнью

Александр Большунов, отец трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова рассказал о причинах проблем сына со здоровьем.

В стартовавшем сезоне-2024/2025 самый титулованный лыжник России провёл восемь гонок и лишь дважды поднялся на подиум. Нельзя не отметить, что в прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 гонках.

«Болезнь — вещь непредсказуемая. Если она приходит, то не проходит бесследно. И у каждого человека она протекает по-разному. Попал он, конечно, в ковид. И болезнь за болезнью… Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм. После любой болезни нужно время [на восстановление]. В ближайшем будущем он придёт в более-менее нормальную форму», — приводит слова Большунова-старшего «РИА Новости Спорт».