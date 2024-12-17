Харальд Эстберг Амундсен планирует выступить во всех гонках лыжного ЧМ-2025

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен заявил, что хочет бежать всю программу на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

«Я настраиваюсь на все гонки чемпионата мира. Это будет совершенно другой опыт, чем у меня был раньше. Преимущество участия в большом количестве гонок в том, что у тебя больше шансов. С одной стороны, психологически становится проще, потому что ты не зациклен на одном старте. Но минус в том, что шесть гонок за 10 дней требуют экстремальной адаптации», — приводит слова Амундсена VG.

Напомним, в программу чемпионата мира 2025 года входят шесть дисциплин: спринт, скиатлон (10 км + 10 км), гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, командный спринт, эстафета 4x10 км, масс-старт на 50 км.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля по 9 марта.