Легендарная Раиса Сметанина продолжит лечение после инсульта в Санкт-Петербурге

Президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам 72-летняя Раиса Сметанина, ранее тяжело перенёсшая инсульт, будет проходить дальнейшее лечение в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Сметанина находилась в реанимации в республиканской больнице Коми. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Самое ценное, что есть у человека, — здоровье. Все эти дни мы переживаем за нашу прославленную лыжницу Раису Петровну Сметанину, которая перенесла инсульт. От себя лично, всех лыжников и неравнодушных к лыжному спорту жителей нашей страны хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко, который помог организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Михаил Альбертович выполнил как свой гражданский, так и профессиональный долг. Также хочу выразить признательность временно исполняющему обязанности Главы Республики Коми Ростиславу Эрнстовичу Гольдштейну за поддержку и отзывчивость, что с самого первого дня держит ситуацию на личном контроле», — написал Семенюк в своём телеграм-канале.