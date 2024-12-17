Стал известен состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» — 2024/2025

Федерация лыжных гонок Норвегии опубликовала состав национальной команды на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь ди Фиемме).

Женщины:

Терезе Йохауг;

Хейди Венг;

Астрид Эйре Слинн;

Кристин Эустгулен Фоснес;

Нора Саннесс;

Силье Теодорсен;

Юлье Мюре;

Хелене Марие Фоссесхолм;

Матильде Мюрвольд;

Лотта Уднес Венг.

Мужчины:

Йоханнес Клебо;

Симен Хегстад Крюгер;

Мартин Лёвстрём Нюэнгет;

Ян Томас Йенссен;

Матс Вильям Енссен;

Андреас Фьорден Рее;

Эрик Вальнес;

Эвен Нортуг;

Харальд Эстберг Амундсен (чемпион «Тур де Ски» — 2023/2024);

Ивер Тильдхейм Андерсен.