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Стал известен состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» — 2024/2025

Стал известен состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Федерация лыжных гонок Норвегии опубликовала состав национальной команды на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь ди Фиемме).

Женщины:

Терезе Йохауг;
Хейди Венг;
Астрид Эйре Слинн;
Кристин Эустгулен Фоснес;
Нора Саннесс;
Силье Теодорсен;
Юлье Мюре;
Хелене Марие Фоссесхолм;
Матильде Мюрвольд;
Лотта Уднес Венг.

Мужчины:

Йоханнес Клебо;
Симен Хегстад Крюгер;
Мартин Лёвстрём Нюэнгет;
Ян Томас Йенссен;
Матс Вильям Енссен;
Андреас Фьорден Рее;
Эрик Вальнес;
Эвен Нортуг;
Харальд Эстберг Амундсен (чемпион «Тур де Ски» — 2023/2024);
Ивер Тильдхейм Андерсен.

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