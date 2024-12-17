Большунов: в гонках иногда слёзы на глаза наворачиваются. Не понимаю, что с организмом

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов откровенно рассказал о состоянии своего здоровья.

«Здоровье потихоньку налаживается. Подготовка была очень скомканная, начиная с мая. Я тогда тоже болел, скорее всего, это был коронавирус. Когда разговаривал с врачом, она сразу сказала, что все симптомы указывали именно на него. Самая серьёзная проблема — это когда я переболел после сбора в Сочи с 12 октября по 10–11 ноября. Мне удалось интенсивно потренироваться около пяти дней, но потом я опять заболел. Эта болезнь сказывается и сейчас.

Когда бегаешь гонки, иногда слёзы на глаза наворачиваются, потому что не понимаешь, что с организмом, почему он так себя ведёт. Когда разговаривал со специалистами, то они сказали, что после ковида это возможно, и, скорее всего, это такие осложнения, после которых нужно время, чтобы организм восстановился», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В стартовавшем сезоне-2024/2025 самый титулованный лыжник России провёл восемь гонок и лишь дважды поднялся на подиум. Нельзя не отметить, что в прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 гонках.