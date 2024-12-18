Губерниев: Коростелёв — прорыв года в лыжах, активно выбивает царский трон у Большунова

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал Савелия Коростелёва прорывом года в российских лыжах и отметил его силу в соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Коростелёв — прорыв года в лыжах. Его потенциал был известен. Он активно выбивает царский трон у Большунова. У девчонок Пеклецова, которая является открытием не только нынешнего сезона», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21-летний Савелий Коростелёв занимает третье место в общем зачёте Кубка России сезона-2024/2025, Александр Большунов — пятый.