Раиса Сметанина была перевезена в Санкт-Петербург после инсульта

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в Санкт‑Петербурге после перевода из больницы Сыктывкара в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Ранее стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.