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Александр Большунов: сейчас главное — выбраться из состояния, в котором я нахожусь

Александр Большунов: сейчас главное — выбраться из состояния, в котором я нахожусь
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов выразил надежду на скорое обретение формы после непростого начала сезона-2024/2025.

— Сейчас россиян постепенно допускают на крупные турниры в некоторых видах спорта. Верите, что лыжники уже в следующем году вернутся на международную арену?
— Здесь не могу ничего сказать. Наступит 2025 год – наверное, будет какая‑то ясность. Поживём – увидим.

— В прошлом сезоне у вас была длительная успешная серия. Есть ли цель после полноценного восстановления перебить свой рекорд из 23 побед подряд?
— Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

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