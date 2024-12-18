Александр Большунов: сейчас главное — выбраться из состояния, в котором я нахожусь

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов выразил надежду на скорое обретение формы после непростого начала сезона-2024/2025.

— Сейчас россиян постепенно допускают на крупные турниры в некоторых видах спорта. Верите, что лыжники уже в следующем году вернутся на международную арену?

— Здесь не могу ничего сказать. Наступит 2025 год – наверное, будет какая‑то ясность. Поживём – увидим.

— В прошлом сезоне у вас была длительная успешная серия. Есть ли цель после полноценного восстановления перебить свой рекорд из 23 побед подряд?

— Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».