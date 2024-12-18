Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен список лыжников, которые примут участие в «Гонке чемпионов»

Стал известен список лыжников, которые примут участие в «Гонке чемпионов»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав лыжников, которые выступят в рамках «Гонки чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с биатлонистами.

Мужчины:
Сергей Ардашев, Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины:
Алёна Баранова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева.

Гонка чемпионов пройдёт в формате смешанной эстафеты, команды будут составлены из представителей лыжных гонок и биатлона. В первый день состоится квалификация, по результатам которой будут сформированы команды.

Материалы по теме
Стал известен состав биатлонистов, которые примут участие в «Гонке чемпионов»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android