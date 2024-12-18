Стал известен список лыжников, которые примут участие в «Гонке чемпионов»

Сегодня, 18 декабря, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав лыжников, которые выступят в рамках «Гонки чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с биатлонистами.

Мужчины:

Сергей Ардашев, Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины:

Алёна Баранова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева.

Гонка чемпионов пройдёт в формате смешанной эстафеты, команды будут составлены из представителей лыжных гонок и биатлона. В первый день состоится квалификация, по результатам которой будут сформированы команды.