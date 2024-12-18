Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала первых участников чемпионата мира — 2025

Стали известны первые участники сборной Швеции по лыжным гонкам на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.

Досрочно места на мировом первенстве себе гарантировали Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йоханна Хагстрём.

«Как и два года назад, мы решили представить некоторые имена составу чемпионату мира уже сейчас, перед Рождеством. Причина в том, что мы хотим дать этим лыжницам дополнительное время для подготовки к чемпионату мира и, таким образом, успокоить их, чтобы они могли выступить как можно лучше в феврале», — приводит слова менеджера шведской сборной Андерса Бистрема Skidor.

Чемпионат мира в Тронхейме пройдет с 27 февраля по 9 марта 2025 года.