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Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала первых участников чемпионата мира — 2025

Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала первых участников чемпионата мира — 2025
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Стали известны первые участники сборной Швеции по лыжным гонкам на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме.

Досрочно места на мировом первенстве себе гарантировали Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йоханна Хагстрём.

«Как и два года назад, мы решили представить некоторые имена составу чемпионату мира уже сейчас, перед Рождеством. Причина в том, что мы хотим дать этим лыжницам дополнительное время для подготовки к чемпионату мира и, таким образом, успокоить их, чтобы они могли выступить как можно лучше в феврале», — приводит слова менеджера шведской сборной Андерса Бистрема Skidor.

Чемпионат мира в Тронхейме пройдет с 27 февраля по 9 марта 2025 года.

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