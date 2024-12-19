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Эбба Андерссон: было приятно наблюдать за поражением Йохауг в Давосе

Эбба Андерссон: было приятно наблюдать за поражением Йохауг в Давосе
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон призналась, что ей было приятно наблюдать за поражением четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезы Йохауг на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария). Напомним, в гонке с раздельного старта на 20 км Йохауг заняла третье место.

«Скажу честно, что мне было приятно наблюдать за тем, как Йохауг потерпела поражение в Давосе. Это добавляет мотивации. Совсем не удивлена [поездкой Йохауг на «Тур де Ски»]. Она долго отсутствовала в гонках, поэтому такое можно было ожидать. В её отказ от выступления на Олимпиаде-2026 я тоже не очень верю», — приводит слова Андерссон Expressen.

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