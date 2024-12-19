Егор Сорин: Наталья Терентьева выступит на Кубке России в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева выступит на четвёртом этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке. Об этом сообщил тренер сборной России Егор Сорин. Он уточнил, что спортсменка будет заявлена на гонку на 5 км классикой.

«Решили с Натальей надеть стартовый номер и провести гонку в Кирово‑Чепецке 22 декабря. Так как в конце декабря мы планировали сделать первую тяжёлую скоростную тренировку, то предложил ей провести контрольную тренировку, выйдя на старт Кубка России. Не на результат, а как скоростную тренировку. Наталья выбрала вариант выйти на старт, тем более гонку будут показывать на телевидении и многие болельщики смогут её увидеть после длительного отсутствия. Опять же, не на результат, а в виде контрольной тренировки», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кирово‑Чепецке с 21 по 23 декабря. Напомним, сезон-2023/2024 Терентьева пропустила в связи с рождением ребёнка.

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