Шведская ассоциация лыжного спорта (SSA) сообщила, что бронзовый призёр ОИ-2022, чемпионка мира — 2019 Фрида Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем. Она решила поберечь себя.

«Вместе с командой врачей и тренером она решила не нагружать себя таким количеством гонок за короткий промежуток времени», — приводит слова менеджера сборной Швеции Андерса Быстрёма пресс-служба SSA.

В октябре у Карлссон была диагностирована травма стопы. Напомним, легендарный тур пройдёт с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь ди Фиемме).

«Чемпионат» подводит итоги 2024 года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта. Читатели могут составить личный рейтинг самых ярких лыжников и биатлонистов страны, которые сумели заявить о себе.