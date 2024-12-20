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«Моя сила и опора!» Большунов показал, как его поддерживает дочь во время тренировки

«Моя сила и опора!» Большунов показал, как его поддерживает дочь во время тренировки
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео, на котором дома проводит интенсивную тренировку с тренажёром, в это время его в кадре поддерживает дочь Ева.

«Моя поддержка, сила и опора! Мои любимые (эмодзи «сердце»). В кадре и за кадром (имеет в виду жену Анну)», — подписал видео Большунов.

В стартовавшем сезоне-2024/2025 самый титулованный лыжник России провёл восемь гонок и лишь дважды поднялся на подиум. Нельзя не отметить, что в прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 гонках.

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