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Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть
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С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке состоится четвёртый этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

22 декабря, воскресенье:
10:30 мск. Женщины 5 км. Классический стиль.
13:00 мск. Мужчины 10 км. Классический стиль.

23 декабря, понедельник:
10:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
11:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Квалификация.
12:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финальный раунд.
13:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Финальный раунд.

Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам
Календарь Кубка России по лыжным гонкам
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