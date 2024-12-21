Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть

С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке состоится четвёртый этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
22 декабря, воскресенье:
10:30 мск. Женщины 5 км. Классический стиль.
13:00 мск. Мужчины 10 км. Классический стиль.
23 декабря, понедельник:
10:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
11:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Квалификация.
12:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финальный раунд.
13:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Финальный раунд.
Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».