Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть

С 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке состоится четвёртый этап Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

22 декабря, воскресенье:

10:30 мск. Женщины 5 км. Классический стиль.

13:00 мск. Мужчины 10 км. Классический стиль.

23 декабря, понедельник:

10:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

11:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Квалификация.

12:30 мск. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финальный раунд.

13:00 мск. Мужчины. Классический стиль. Финальный раунд.

Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».