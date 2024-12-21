Елена Вяльбе призвала СМИ не нагнетать ситуацию с состоянием Раисы Сметаниной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, которая продолжает находиться в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.

«Я не врач, не могу ничего комментировать. Пока она в таком же состоянии, тяжёлом. Думаю, что об этом не надо писать всё время. Никаких прогнозов, человек в очень тяжёлом состоянии», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Ранее стало известно, что Сметанина перенесла инсульт и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.