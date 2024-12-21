«Это хорошие позывы». Елена Вяльбе — о допуске ISU российских спортсменов к отбору на ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«К сожалению, у нас по этой части пока всё тихо. А что касается допуска фигуристов и конькобежцев, это вообще позывы хорошие», — приводит слова Вяльбе ВсеПроСпорт.ру.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях, в фигурном катании Россия сможет выставить на квалификационные соревнования только по одному спортсмену у мужчин и женщин. При этом заявлено о запрете ISU на участие в олимпийской квалификации спортсменов, поддержавших СВО или состоящих на контракте с властями России или Беларуси.