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Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал 40-ю победу на этапах Кубка мира

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал 40-ю победу на этапах Кубка мира
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Сегодня, 21 декабря, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал свою 40-ю победу на этапах Кубка мира. Он стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе в Валь-Гардене (Италия).

Второе место в Валь-Гардене занял ещё один представитель Швейцарии Франьо фон Аллмен, тройку призёров замкнул американец Райан Кокран-Зигл.

27-летний Одерматт — олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе, двукратный чемпион мира 2023 года в скоростном спуске и гигантском слаломе, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Специализируется в супергиганте, скоростном спуске и гигантском слаломе.

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