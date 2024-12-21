Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал 40-ю победу на этапах Кубка мира

Сегодня, 21 декабря, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал свою 40-ю победу на этапах Кубка мира. Он стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе в Валь-Гардене (Италия).

Второе место в Валь-Гардене занял ещё один представитель Швейцарии Франьо фон Аллмен, тройку призёров замкнул американец Райан Кокран-Зигл.

27-летний Одерматт — олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе, двукратный чемпион мира 2023 года в скоростном спуске и гигантском слаломе, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Специализируется в супергиганте, скоростном спуске и гигантском слаломе.