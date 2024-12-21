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Большунов показал, как проводит время с семьёй в преддверии Нового года

Большунов показал, как проводит время с семьёй в преддверии Нового года
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал милое видео на своей странице в социальных сетях. Он вместе с семьёй проводит подготовку к Новому году.

В стартовавшем сезоне-2024/2025 самый титулованный лыжник России провёл восемь гонок и лишь дважды поднялся на подиум. Нельзя не отметить, что в прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд в рамках Кубка и чемпионата России. Всего на его счету было 25 побед в 28 гонках.

Напомним, Большунов примет участие в «Гонке чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с биатлонистами.

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