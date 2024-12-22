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Кубок России, 4-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, где смотреть

В воскресенье, 22 декабря, в Кирово-Чепецке состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 13.00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап, Кирово-Чепецк. Мужчины, 10 км, классический стиль.

Стартовый лист (частично):

46. Кирилл Перевозчиков (ХМАО-Югра)...

57. Арсений Власов (ХМАО-Югра)...

62. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО)...

84. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)...

95. Константин Тиунов (Москва).

96. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)...

99. Иван Якимушкин (Тюменская область).

100. Ермил Вокуев (Республика Коми).

101. Евгений Белов (Тюменская область).

102. Алексей Червоткин (Тюменская область)...

104. Егор Митрошин (Москва)...

105. Андрей Сахаров (Костромская область).

106. Данила Карпасюк (Челябинская область).

107. Денис Забалуев (Республика Татарстан).

108. Александр Терентьев (Тюменская область).

109. Дмитрий Жуль (Красноярский край)...

113. Денис Спицов (Тюменская область).

114. Андрей Ларьков (Республика Татарстан).

115. Илья Порошкин (Республика Коми)...

117. Илья Семиков (Республика Коми)...

123. Александр Большунов (Республика Татарстан)...

125. Артём Мальцев (Тюменская область)...

127. Евгений Семяшкин (Республика Коми)...

129. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...

131. Иван Горбунов (Республика Татарстан)...

133. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

Четвёртый этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке с 22 по 23 декабря.