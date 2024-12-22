Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России, 4-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, где смотреть

Кубок России, 4-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка на 10 км, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 22 декабря, в Кирово-Чепецке состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 13.00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап, Кирово-Чепецк. Мужчины, 10 км, классический стиль.
Стартовый лист (частично):

46. Кирилл Перевозчиков (ХМАО-Югра)...
57. Арсений Власов (ХМАО-Югра)...
62. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО)...
84. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)...
95. Константин Тиунов (Москва).
96. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)...
99. Иван Якимушкин (Тюменская область).
100. Ермил Вокуев (Республика Коми).
101. Евгений Белов (Тюменская область).
102. Алексей Червоткин (Тюменская область)...
104. Егор Митрошин (Москва)...
105. Андрей Сахаров (Костромская область).
106. Данила Карпасюк (Челябинская область).
107. Денис Забалуев (Республика Татарстан).
108. Александр Терентьев (Тюменская область).
109. Дмитрий Жуль (Красноярский край)...
113. Денис Спицов (Тюменская область).
114. Андрей Ларьков (Республика Татарстан).
115. Илья Порошкин (Республика Коми)...
117. Илья Семиков (Республика Коми)...
123. Александр Большунов (Республика Татарстан)...
125. Артём Мальцев (Тюменская область)...
127. Евгений Семяшкин (Республика Коми)...
129. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)...
131. Иван Горбунов (Республика Татарстан)...
133. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

Четвёртый этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке с 22 по 23 декабря.

Материалы по теме
Стал известен список лыжников, которые примут участие в «Гонке чемпионов»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android