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«На тренировках она убегала от меня на равнине». Дарья Непряева — о сестре Наталье

«На тренировках она убегала от меня на равнине». Дарья Непряева — о сестре Наталье
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Лыжница Дарья Непряева, победившая в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, прокомментировала дебютное выступление своей сестры Натальи Терентьевой после декретного отпуска.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 5 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
14:02.9
2
Елизавета Маслакова
Москва
+8.9
3
Екатерина Никитина
Москва - Республика Мордовия
+11.8

«Я была так рада, когда она стартовала. Все кричали ей на старте.

На первой части дистанции никого не было из тренеров. Я бежала спокойно, думаю, что сейчас мне скажут, что я отстаю, а мне говорят, что я иду лидером. Подумала, что раз лидер, значит, надо бороться до конца. Состояние было хорошее, нигде даже не подвисла.

Неудивительно, что Наташа прошла последнюю часть дистанции быстрее меня. Она выше ростом, а я более функциональна и как бы хорошо бегу подъёмы, а она лучше на равнине. Когда мы делали предстартовую работу здесь, она постоянно убегала от меня на равнине», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла седьмое место в 5-километровой разделке на этапе в Кирово-Чепецке, проиграв сестре чуть менее 20 секунд.

Этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кирово‑Чепецке с 22 по 23 декабря. Напомним, сезон-2023/2024 Терентьева пропустила в связи с рождением ребёнка.

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