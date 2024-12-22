«На тренировках она убегала от меня на равнине». Дарья Непряева — о сестре Наталье

Лыжница Дарья Непряева, победившая в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, прокомментировала дебютное выступление своей сестры Натальи Терентьевой после декретного отпуска.

«Я была так рада, когда она стартовала. Все кричали ей на старте.

На первой части дистанции никого не было из тренеров. Я бежала спокойно, думаю, что сейчас мне скажут, что я отстаю, а мне говорят, что я иду лидером. Подумала, что раз лидер, значит, надо бороться до конца. Состояние было хорошее, нигде даже не подвисла.

Неудивительно, что Наташа прошла последнюю часть дистанции быстрее меня. Она выше ростом, а я более функциональна и как бы хорошо бегу подъёмы, а она лучше на равнине. Когда мы делали предстартовую работу здесь, она постоянно убегала от меня на равнине», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла седьмое место в 5-километровой разделке на этапе в Кирово-Чепецке, проиграв сестре чуть менее 20 секунд.

Этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кирово‑Чепецке с 22 по 23 декабря. Напомним, сезон-2023/2024 Терентьева пропустила в связи с рождением ребёнка.