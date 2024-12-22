Наталья Терентьева заняла седьмое место в первой гонке после рождения ребёнка

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Наталья Терентьева провела первый старт за полтора года. В гонке на дистанции 5 км классическим стилем она заняла седьмое место на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Отставание Натальи от победительницы, своей сестры Дарьи Непряевой, составило 19,6 секунды.

В 2023 году Наталья вышла замуж за лыжника Александра Терентьева, в августе 2024-го лыжница родила дочь.

Наталья Терентьева — победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2021/2022, чемпионка престижной многодневки «Тур де Ски». Кроме того, она трижды выигрывала медали чемпионатов мира.