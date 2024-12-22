Наталья Терентьева заняла седьмое место в первой гонке после рождения ребёнка
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Наталья Терентьева провела первый старт за полтора года. В гонке на дистанции 5 км классическим стилем она заняла седьмое место на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Отставание Натальи от победительницы, своей сестры Дарьи Непряевой, составило 19,6 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 5 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
14:02.9
2
Елизавета Маслакова
Москва
+8.9
3
Екатерина Никитина
Москва - Республика Мордовия
+11.8
В 2023 году Наталья вышла замуж за лыжника Александра Терентьева, в августе 2024-го лыжница родила дочь.
Наталья Терентьева — победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2021/2022, чемпионка престижной многодневки «Тур де Ски». Кроме того, она трижды выигрывала медали чемпионатов мира.
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