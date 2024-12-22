«О результате речь вообще не шла». Наталья Терентьева — о первой гонке на КР после декрета

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева прокомментировала возвращение в гонки после декретного отпуска. Сегодня, 22 декабря, она заняла седьмое место в 5-километровой разделке на этапе Кубка России — 2024/2025 в Кирово-Чепецке.

«Конечно, тяжело было. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ. Но я рада вернуться и испытывать свой организм. Без этого сложно. Я не думала, что смогу сразу бороться с лидерами. От эмоций сейчас распирает, просто очень рада. Ни о каком результате речь вообще не шла, думала только о том, как правильно разложиться. Поддержку болельщиков слышала — это очень круто!» — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Дарья Непряева, опередившая сестру Наталью Терентьеву на 19,6 секунды.

Этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кирово‑Чепецке с 22 по 23 декабря. Напомним, сезон-2023/2024 Терентьева пропустила в связи с рождением ребёнка.