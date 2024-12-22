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«О результате речь вообще не шла». Наталья Терентьева — о первой гонке на КР после декрета

«О результате речь вообще не шла». Наталья Терентьева — о первой гонке на КР после декрета
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Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева прокомментировала возвращение в гонки после декретного отпуска. Сегодня, 22 декабря, она заняла седьмое место в 5-километровой разделке на этапе Кубка России — 2024/2025 в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 5 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
14:02.9
2
Елизавета Маслакова
Москва
+8.9
3
Екатерина Никитина
Москва - Республика Мордовия
+11.8

«Конечно, тяжело было. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ. Но я рада вернуться и испытывать свой организм. Без этого сложно. Я не думала, что смогу сразу бороться с лидерами. От эмоций сейчас распирает, просто очень рада. Ни о каком результате речь вообще не шла, думала только о том, как правильно разложиться. Поддержку болельщиков слышала — это очень круто!» — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Дарья Непряева, опередившая сестру Наталью Терентьеву на 19,6 секунды.

Этап КР по лыжным гонкам пройдёт в Кирово‑Чепецке с 22 по 23 декабря. Напомним, сезон-2023/2024 Терентьева пропустила в связи с рождением ребёнка.

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