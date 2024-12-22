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Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км в рамках 4-го этапа КР, Большунов — пятый

Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км в рамках 4-го этапа КР, Большунов — пятый
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Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 24.57,0.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.0
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.0
3
Илья Семиков
Республика Коми
+1.8

Второе место занял ещё один представитель Татарстана, Сергей Ардашев, проигравший 1,0 секунды, тройку призёров замкнул Илья Семиков из Республики Коми (+1,8). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занял пятое место. Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов показал 60-й результат.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. 4-й этап, Кирово-Чепецк. индивидуальная гонка 10 км. Мужчины:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 24.57,0.
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 1,0.
  3. Илья Семиков (Республика Коми) +1,8.
  4. Алексей Червоткин (Тюменская область) +18,7.
  5. Александр Большунов  (Республика Татарстан) +21,9.
  6. Илья Порошкин (Республика Коми) +26,2.
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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