Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км в рамках 4-го этапа КР, Большунов — пятый

Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 24.57,0.

Второе место занял ещё один представитель Татарстана, Сергей Ардашев, проигравший 1,0 секунды, тройку призёров замкнул Илья Семиков из Республики Коми (+1,8). Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занял пятое место. Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов показал 60-й результат.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. 4-й этап, Кирово-Чепецк. индивидуальная гонка 10 км. Мужчины: