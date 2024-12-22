Сергей Устюгов в разделке на 10 км занял худшее место в личных гонках с 2018 года

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов занял 60-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Представляющий ХМАО-Югра Устюгов проиграл лидеру Савелию Коростелёву (Республика Татарстан) 2.12,3.

32-летний Устюгов показал худший результат в лыжных гонках с 2018 года c учётом международных соревнований. В феврале 2018 года он занял 69-е место в 15-километровой гонке свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России, который проходил в Архангельской области.