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Сергей Устюгов в разделке на 10 км занял худшее место в личных гонках с 2018 года

Сергей Устюгов в разделке на 10 км занял худшее место в личных гонках с 2018 года
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Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов занял 60-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Представляющий ХМАО-Югра Устюгов проиграл лидеру Савелию Коростелёву (Республика Татарстан) 2.12,3.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.0
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.0
3
Илья Семиков
Республика Коми
+1.8

32-летний Устюгов показал худший результат в лыжных гонках с 2018 года c учётом международных соревнований. В феврале 2018 года он занял 69-е место в 15-километровой гонке свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России, который проходил в Архангельской области.

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