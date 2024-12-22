Сергей Устюгов в разделке на 10 км занял худшее место в личных гонках с 2018 года
Поделиться
Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов занял 60-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Представляющий ХМАО-Югра Устюгов проиграл лидеру Савелию Коростелёву (Республика Татарстан) 2.12,3.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
24:57.0
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.0
3
Илья Семиков
Республика Коми
+1.8
32-летний Устюгов показал худший результат в лыжных гонках с 2018 года c учётом международных соревнований. В феврале 2018 года он занял 69-е место в 15-километровой гонке свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России, который проходил в Архангельской области.
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
15:50
-
14:37
-
12:03
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
09:30
- 21 декабря 2024
-
20:38
-
16:34
-
16:23
-
12:27
-
11:46
-
09:30
- 20 декабря 2024
-
22:57
- 19 декабря 2024
-
15:24
-
11:26
-
09:40
- 18 декабря 2024
-
16:21
-
15:29
-
14:15
-
14:08
-
11:40
- 17 декабря 2024
-
23:24
-
20:17
-
19:42
-
13:38
-
10:29
- 16 декабря 2024
-
21:59
-
15:16
-
14:27
-
13:31
-
13:16
-
12:42
-
11:42
-
10:32