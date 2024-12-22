Горнолыжник Марко Одерматт одержал вторую победу подряд на этапе в Альта-Бадиа

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Альта-Бадиа (Италия). Второе место занял французский спортсмен Лео Ангено с отставанием 0,85 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул норвежец Александр Стин Олсен (+0,88).

Таким образом Одерматт выиграл второй старт за два дня. Вчера, 21 декабря, он победил в скоростном спуске.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2024/2025. Альта-Бадия (Италия). Гигантский слалом, мужчины:

Марко Одерматт (Швейцария) — 2.31,45. Лео Ангено (Франция) — отставание 0,85. Александр Стин Олсен (Норвегия) +0,88. Филип Зубчич (Хорватия) +0,93. Тимон Хауган (Норвегия) +1,03. Атле Ли Макграт (Норвегия) +1,25.