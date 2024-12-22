Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — на пятом месте
Лыжник, представляющий Татарстан, Сергей Ардашев продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 290 очков. Второе место занимает Иван Горбунов с результатом 265 очков. Тройку сильнейших замыкает Савелий Коростелёв (261).
Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов поднялся на пятое место. Его результат — 208 очков.
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 290 очков.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 265.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 261.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 209.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 208.
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