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Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — на пятом месте

Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — на пятом месте
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Лыжник, представляющий Татарстан, Сергей Ардашев продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 290 очков. Второе место занимает Иван Горбунов с результатом 265 очков. Тройку сильнейших замыкает Савелий Коростелёв (261).

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов поднялся на пятое место. Его результат — 208 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 290 очков.
  2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 265.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 261.
  4. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 209.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 208.
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