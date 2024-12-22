Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Каличева — вторая
Лыжница, представляющая Тюменскую область, Екатерина Смирнова лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 330 очков. Второе место занимает Арина Каличева с результатом 287 очков. Тройку сильнейших занимает Евгения Крупицкая (215).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 330.
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 287.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 215.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 213.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 212.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 201.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 193.
- Мария Истомина (Москва — Пермский край) — 169.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 156.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 133.
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