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Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Каличева — вторая

Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Каличева — вторая
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Лыжница, представляющая Тюменскую область, Екатерина Смирнова лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 330 очков. Второе место занимает Арина Каличева с результатом 287 очков. Тройку сильнейших занимает Евгения Крупицкая (215).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 330.
  2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 287.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 215.
  4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 213.
  5. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 212.
  6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 201.
  7. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 193.
  8. Мария Истомина (Москва — Пермский край) — 169.
  9. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 156.
  10. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 133.
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