Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова лидирует, Каличева — вторая

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Лыжница, представляющая Тюменскую область, Екатерина Смирнова лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 330 очков. Второе место занимает Арина Каличева с результатом 287 очков. Тройку сильнейших занимает Евгения Крупицкая (215).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Дистанционный зачёт: