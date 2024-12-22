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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый
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Представитель Республики Татарстан лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 469 очков. Второе место занимает Савелий Коростелёв с результатом 443. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (434).

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает пятое место. Его результат — 331 очко.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 469 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 443.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 434.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 340.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 331.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 309.
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