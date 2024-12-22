Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый

Представитель Республики Татарстан лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 469 очков. Второе место занимает Савелий Коростелёв с результатом 443. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (434).

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает пятое место. Его результат — 331 очко.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: