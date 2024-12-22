Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохраняет лидерство, Непряева — вторая
Лыжница Екатерина Смирнова лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025, в её активе 469 очков. На второе место поднялась Дарья Непряева с результатом 368. Тройку сильнейших замкнула Арина Каличева (362).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 469 очков.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 368.
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 362.
- Елизавета Маслакова (Москва) — 361.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 336.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 334.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 329.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 299.
- Мария Истомина (Москва — Пермский край) — 277.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 249.
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