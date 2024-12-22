Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохраняет лидерство, Непряева — вторая

Лыжница Екатерина Смирнова лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025, в её активе 469 очков. На второе место поднялась Дарья Непряева с результатом 368. Тройку сильнейших замкнула Арина Каличева (362).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт: