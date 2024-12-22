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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохраняет лидерство, Непряева — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохраняет лидерство, Непряева — вторая
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Лыжница Екатерина Смирнова лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025, в её активе 469 очков. На второе место поднялась Дарья Непряева с результатом 368. Тройку сильнейших замкнула Арина Каличева (362).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 469 очков.
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 368.
  3. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 362.
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 361.
  5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 336.
  6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 334.
  7. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 329.
  8. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 299.
  9. Мария Истомина (Москва — Пермский край) — 277.
  10. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 249.
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