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В Дубровицах прошла лыжная гонка с 91-летней участницей

В Дубровицах прошла лыжная гонка с 91-летней участницей
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21 декабря 2024 года в Дубровицах (Подольский район) прошла уникальная лыжная гонка «Это всё ещё я», в которой приняли участие ветераны спорта и молодые лыжники.

Спортсмены соревновались в трёх заездах — классический стиль на 1 км и два старта свободным стилем — на 3 км и 5 км. В гонках приняли участие 85 спортсменов и 11 известных лыжников. Среди них знаменитые чемпионы — Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина.

Самым возрастным участником соревнований стала Клара Степановна Богатова. В 91-летнем возрасте она активно занимается спортом и участвует практически во всех городских спортивных праздниках.

«Я рада, что сегодня за нас, спортсменов, пришли поболеть и молодые люди. Очень важно сохранять эту преемственность спортивных поколений. А сидеть на одном месте я никому не советую. Вот сегодня я здесь, на гонке, а уже завтра буду участвовать в лыжном фестивале в Королёве. Спорт ― это жизнь!» ― сказала Клара Богатова.

Среди наиболее возрастных участников заезда были 77-летний Виктор Афанасьев, который тренирует молодых лыжников, и 74-летняя советская лыжница и член исполкома РЛС Любовь Уварова.

В мероприятии принял участие создатель «Лыжни России», заслуженный тренер Альберт Вахрушев, а разминку для участников провела советская лыжница, призёр Олимпийских игр и чемпионка мира Рита Ачкина.

«Приятно встретить старых знакомых и новых лыжных энтузиастов. Надеюсь, что всё больше молодёжи будет вставать зимой на лыжи. Только посмотрите, как пожилые спортсмены с душой относятся к гонкам, действительно борются за первое место. Это может послужить лучшим примером», ― отметил Альберт Вахрушев.

Мероприятие посетили многие звёздные гости и легендарные спортсмены — олимпийские чемпионы: олимпийский призёр по гимнастике Антон Голоцуцков и единственный в спортивной истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, а также российские лыжницы ― бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева и двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.

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