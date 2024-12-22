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Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России
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В понедельник, 23 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 10:30 мск. Финал пройдёт в 13:58 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 декабря 2024, понедельник. 10:30 МСК
Не началось

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Елизавета Маслакова (Москва)

2. Мария Истомина (Москва — Пермский край)

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…

6. Татьяна Сорина (Тюменская область)…

11. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…

14. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)…

16. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

19. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)…

25. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)

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