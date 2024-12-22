Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России

В понедельник, 23 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 10:30 мск. Финал пройдёт в 13:58 мск.
Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Старт-лист (частично):
1. Елизавета Маслакова (Москва)
2. Мария Истомина (Москва — Пермский край)
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…
6. Татьяна Сорина (Тюменская область)…
11. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…
14. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)…
16. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…
19. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)…
25. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)