Опубликован стартовый лист женского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России

В понедельник, 23 декабря, состоится спринт классическим стилем среди женщин в рамках четвёртого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 10:30 мск. Финал пройдёт в 13:58 мск.

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Елизавета Маслакова (Москва)

2. Мария Истомина (Москва — Пермский край)

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область)…

6. Татьяна Сорина (Тюменская область)…

11. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…

14. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)…

16. Дарья Непряева (Республика Татарстан)…

19. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия)…

25. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)