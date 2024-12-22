Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России

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В понедельник, 23 декабря, состоится спринт классическим стилем среди мужчин в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 11:00 мск. Финал пройдёт в 14:08 мск.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Андрей Краснов (Санкт-Петербург)

2. Евгений Семяшкин (Республика Коми)…

8. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

9. Илья Семиков (Республика Коми)…

14. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО — Югра)…

16. Артём Мальцев (Тюменская область)…

22. Александр Большунов (Республика Татарстан)

23. Александр Терентьев (Тюменская область)…

25. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…

29. Иван Горбунов (Республика Татарстан)