Опубликован стартовый лист мужского спринта классическим стилем на 4-м этапе Кубка России

В понедельник, 23 декабря, состоится спринт классическим стилем среди мужчин в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 11:00 мск. Финал пройдёт в 14:08 мск.
Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Мужчины. Старт-лист (частично):
1. Андрей Краснов (Санкт-Петербург)
2. Евгений Семяшкин (Республика Коми)…
8. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)
9. Илья Семиков (Республика Коми)…
14. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО — Югра)…
16. Артём Мальцев (Тюменская область)…
22. Александр Большунов (Республика Татарстан)
23. Александр Терентьев (Тюменская область)…
25. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан)…
29. Иван Горбунов (Республика Татарстан)