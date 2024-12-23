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Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
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В понедельник, 23 декабря, в Кирово-Чепецке состоится женский спринт классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало квалификации— в 10:30 мск. Финал пройдёт в 13:58 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 декабря 2024, понедельник. 10:30 МСК
Не началось

Напомним, лидером спринтерского зачёта является Анастасия Фалеева, представляющая Республику Татарстан. В активе спортсменки 130 очков. На втором месте — Алёна Баранова (Москва — Томская область), имеющая в активе 114 очков. Тройку лучших замыкает ещё одна представительница Республики Татарстан Дарья Непряева (83). Лидером общего зачёта является Екатерина Смирнова.

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