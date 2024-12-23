Кубок России, 4-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

В понедельник, 23 декабря, в Кирово-Чепецке состоится мужской спринт классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало квалификации— в 11:00 мск. Финал пройдёт в 14:08 мск.

Лидерами спринтерского зачёта являются представители Республики Татарстан. Первое место занимает Савелий Коростелёв. В его активе 97 очков. Второй — Денис Филимонов с результатом 93 очка. Тройку сильнейших замыкают Иван Горбунов и Сергей Ардашев. У них по 89 очков. Лидером общего зачёта является Сергей Ардашев (469 очков).