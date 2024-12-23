Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Страх проиграть сестре». Сорин — о победе Дарьи Непряевой на этапе КР в Кирово-Чепецке

«Страх проиграть сестре». Сорин — о победе Дарьи Непряевой на этапе КР в Кирово-Чепецке
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что лыжницу Дарью Непряеву на победу в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025 могло вдохновить присутствие сестры Натальи Терентьевой (Непряевой).

— Даша Непряева победила заслуженно. Для неё это первая полноценная победа на Кубке России. На прошлом Кубке она выиграла по чистому времени, не совсем объективный результат, потому что кто-то раньше, кто-то позже стартует. А сегодня была гонка с раздельного старта, и Даша победила достаточно уверенно. Для дистанции 5 км девять секунд отрыва – это хороший задел.

— Вдохновил ли Дарью Непряеву тот факт, что сегодня вместе с ней стартовала её сестра Наталья Терентьева, вернувшаяся после рождения ребёнка?
— Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила (смеётся). А так Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 км классикой – это её коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне, — приводит слова Сорина «ВсеПроСпорт».

Напомним, Наталья Терентьева провела первую гонку после рождения ребёнка. Она заняла седьмое место с отставанием 19,6.

Материалы по теме
Наталья Терентьева вернулась в гонки после рождения дочери. Но проиграла родной сестре
Наталья Терентьева вернулась в гонки после рождения дочери. Но проиграла родной сестре
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android