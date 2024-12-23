«Страх проиграть сестре». Сорин — о победе Дарьи Непряевой на этапе КР в Кирово-Чепецке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что лыжницу Дарью Непряеву на победу в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025 могло вдохновить присутствие сестры Натальи Терентьевой (Непряевой).

— Даша Непряева победила заслуженно. Для неё это первая полноценная победа на Кубке России. На прошлом Кубке она выиграла по чистому времени, не совсем объективный результат, потому что кто-то раньше, кто-то позже стартует. А сегодня была гонка с раздельного старта, и Даша победила достаточно уверенно. Для дистанции 5 км девять секунд отрыва – это хороший задел.

— Вдохновил ли Дарью Непряеву тот факт, что сегодня вместе с ней стартовала её сестра Наталья Терентьева, вернувшаяся после рождения ребёнка?

— Если только страх проиграть сестре, которая четыре месяца назад родила (смеётся). А так Даша в целом очень хорошо настроилась, 5 км классикой – это её коронная дисциплина. Она хотела уже выиграть что-нибудь на взрослом уровне, — приводит слова Сорина «ВсеПроСпорт».

Напомним, Наталья Терентьева провела первую гонку после рождения ребёнка. Она заняла седьмое место с отставанием 19,6.