«Всегда знала о рисках». Микаэла Шиффрин — о мыслях про завершение карьеры

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала, что не планирует завершать карьеру после травмы, но мысли об этом преследуют её уже некоторое время.

«Не могу быть в двух местах одновременно. Невозможно тренироваться во всех дисциплинах без ущерба для качества. Последние два года отдавала предпочтение скоростному спуску и стала гораздо лучше в нём, но в то же время стала хуже в супергиганте, потому что было сложно тренироваться одновременно. Так что теперь собираюсь вернуться и больше сосредоточиться на супергиганте.

Всегда знала о рисках в скоростном спуске, да и вообще во всех горных лыжах. Травмы случаются во всех дисциплинах, но, конечно, последствия более серьёзные, когда ты падаешь в скоростном спуске и попадаешь прямо в сетку. Всегда думаю об этом: как много могу дать спорту? Но сейчас уверена, что мне ещё есть что дать», — приводит слова Шиффрин SVT.

Ранее стало известно, что Микаэла Шиффрин перенесла операцию после резаной травмы живота. Медицинское вмешательство состояло из промывания раны и наложения швов и дренажа. В конце ноября Шиффрин столкнулась с препятствием во время прохождения дистанции в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).