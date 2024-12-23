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Дарья Непряева — о сестре Наталье: она просто сверхчеловек

Дарья Непряева — о сестре Наталье: она просто сверхчеловек
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Лыжница Дарья Непряева считает, что её сестра Наталья Терентьева находится в отличной спортивной форме после декретного отпуска. В первой гонке после возвращения Наталья заняла седьмое место.

«Недавно было ровно четыре месяца, как у них родилась девочка. Я Василису называю девочкой Терентьевой. Наташа просто в сверхформе. За роды только похудела. Хотя Наташа всегда была сухой. У неё был самый маленький процент жира в команде и, мне кажется, в мире. Она скинула ненужные мышцы, она очень сухая, она просто сверхчеловек. Мне кажется, она вернётся в январе и будет биться за самые высокие места», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

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