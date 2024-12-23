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Раису Сметанину выписали из реанимации и перевели в интенсивную терапию

Раису Сметанину выписали из реанимации и перевели в интенсивную терапию
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Четырёхкратную олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из реанимационной палаты в палату интенсивной терапии. По информации «Чемпионата», с сегодняшнего дня, 23 декабря, к Сметаниной допустили родственников. К ней полетел младший брат.

Напомним, 72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что она перенесла инсульт.

Раиса Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

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