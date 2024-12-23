Сергей Устюгов впервые в карьере не прошёл квалификацию спринта на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов впервые в карьере не прошёл квалификацию спринта на этапе Кубка России. Сегодня, 23 декабря, на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке, Устюгов занял 67-е место. Он преодолел дистанцию за 4.29,57.

Лидером квалификации стал Александр Терентьев с результатом 4.07,70. Второй — Константин Тиунов, тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев. Александр Большунов — пятый.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация:

Александр Терентьев — 4.07,70. Константин Тиунов — отставание 2,82. Сергей Ардашев +3,06. Илья Семиков +4,41. Александр Большунов +4,86. Данила Карпасюк +4,96.