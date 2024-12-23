Сергей Устюгов впервые в карьере не прошёл квалификацию спринта на этапе Кубка России
Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов впервые в карьере не прошёл квалификацию спринта на этапе Кубка России. Сегодня, 23 декабря, на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке, Устюгов занял 67-е место. Он преодолел дистанцию за 4.29,57.
Лидером квалификации стал Александр Терентьев с результатом 4.07,70. Второй — Константин Тиунов, тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев. Александр Большунов — пятый.
Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация:
- Александр Терентьев — 4.07,70.
- Константин Тиунов — отставание 2,82.
- Сергей Ардашев +3,06.
- Илья Семиков +4,41.
- Александр Большунов +4,86.
- Данила Карпасюк +4,96.
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