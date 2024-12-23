Терентьев выиграл квалификацию спринта на 4-м этапе КР, у Большунова пятый результат
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Лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России-2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 4.07,70. Второе место занял Константин Тиунов, тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов расположился на пятой строчке.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
23 декабря 2024, понедельник. 11:15 МСК
Окончено
Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация:
- Александр Терентьев — 4.07,70.
- Константин Тиунов — отставание 2,82.
- Сергей Ардашев +3,06.
- Илья Семиков +4,41.
- Александр Большунов +4,86.
- Данила Карпасюк +4,96.
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