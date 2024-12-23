Терентьев выиграл квалификацию спринта на 4-м этапе КР, у Большунова пятый результат

Лыжник Александр Терентьев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России-2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 4.07,70. Второе место занял Константин Тиунов, тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов расположился на пятой строчке.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация: