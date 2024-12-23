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Устюгов — о 67-м месте в спринте: всё ништяк, всё хорошо, но не у нас

Устюгов — о 67-м месте в спринте: всё ништяк, всё хорошо, но не у нас
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Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в квалификации спринта на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Устюгов занял итоговое 67-е место.

«Надеюсь, что буду 60-м, как и вчера. Стабильность – признак мастерства. Не вешаем нос. Я уже слёзы вытер. Всё ништяк, всё хорошо, но не у нас. На этом хорош. По крайней мере в этом году», — сказал Устюгов в видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

Днём ранее, 22 декабря, Устюгов показал худший результат в лыжных гонках с 2018 года c учётом международных соревнований.

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