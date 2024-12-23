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Александр Большунов не вышел в финал спринта на четвёртом этапе Кубка России

Александр Большунов не вышел в финал спринта на четвёртом этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке. В своём полуфинальном забеге спортсмен занял пятое место и выбыл из борьбы за победу в соревнованиях.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
23 декабря 2024, понедельник. 13:54 МСК
Окончено

Забег 1/2 финала с участием Большунова выиграл Александр Терентьев, показавший лучшее время в квалификации. Второе место занял Иван Горбунов. Оба лыжника поборются за победу в гонке в финале. Финальный забег спринтерской гонки запланирован на 14:08 мск.

Ранее Александр Большунов отмечал, что находится не в лучшей физической форме.

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