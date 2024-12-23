Александр Большунов не вышел в финал спринта на четвёртом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке. В своём полуфинальном забеге спортсмен занял пятое место и выбыл из борьбы за победу в соревнованиях.
Забег 1/2 финала с участием Большунова выиграл Александр Терентьев, показавший лучшее время в квалификации. Второе место занял Иван Горбунов. Оба лыжника поборются за победу в гонке в финале. Финальный забег спринтерской гонки запланирован на 14:08 мск.
Ранее Александр Большунов отмечал, что находится не в лучшей физической форме.